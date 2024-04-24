Глава МИД Аргентины посетит Китай в конце апреля с официальным визитом

Глава МИД Аргентины Диана Мондино 28-30 апреля посетит с официальным визитом Китай, где проведет переговоры со своим коллегой, главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

Глава МИД Аргентины Диана Мондино 28-30 апреля посетит с официальным визитом Китай, где проведет переговоры со своим коллегой, главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

Как передает Report , об этом сообщается в опубликованном заявлении аргентинского МИД.

"28-30 апреля глава МИД Аргентины посетит КНР. Будет организована обширная программа официальных встреч, включающая мероприятия по продвижению торговли и общение с инвесторами", - сообщили в дипломатическом ведомстве.

Там добавили, что Мондино в сопровождении "обширной делегации предпринимателей из различных секторов экономики" посетит Шанхай и Пекин, где примет участие в форумах по продвижению инвестиционных возможностей Аргентины.

В ходе встречи с Ван И глава аргентинского МИД намерена "проанализировать основные вопросы, представляющие двусторонний интерес".