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Глава Европарламента госпитализирован

Глава Европарламента госпитализирован Председатель Европарламента итальянец Давид Сассоли с 26 декабря госпитализирован на родине.
Другие страны
10 января 2022 г. 19:26
Глава Европарламента госпитализирован

Председатель Европарламента итальянец Давид Сассоли госпитализирован на родине.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник газета Il Messaggero со ссылкой на представителя политика.

Как поясняется, госпитализация понадобилась из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы". Все запланированные мероприятия с участием главы ЕП отменены.

В декабре 65-летний Сассоли, бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии, объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания главой ЕП, чтобы, как он объяснил, "не раскалывать европейское большинство". Он был избран на свой пост в июле 2019 года на два с половиной года.

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