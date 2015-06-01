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    ​Глава Еврокомиссии пригрозил Венгрии исключением из ЕС

    Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил Венгрию о возможном исключении из Евросоюза в случае восстановления смертной казни

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил Венгрию о возможном исключении из Евросоюза в случае восстановления смертной казни, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Тому, кто вводит смертную казнь, нет места в Европейском союзе", - заявил Юнкер, отвечая на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Глава правительства Венгрии в последнее время заявлял, что "вопрос о смертной казни должен вернуться на повестку дня в Венгрии".

    Смертная казнь в Венгрии была отменена в 1990 году.

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