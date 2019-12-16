Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего премьера Финляндии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канцелярия финского главы.

"Президент республики Саули Ниинистё и президент Эстонии Керсти Кальюлайд провели телефонный разговор по инициативе Эстонии 16 декабря. Президент Кальюлайд извинилась за интервью в воскресенье, 15 декабря, министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме. По просьбе президента Кальюлайд президент Финляндии направил извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин и правительству Финляндии", - говорится в сообщении финской канцелярии.

Накануне в ходе радиоинтервью глава МВД Эстонии председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".Санна Марин - получила вотум доверия парламента и была назначена президентом на должность главы правительства Финляндии 10 декабря. Ей 34 года и она стала самым молодым премьер-министром не только Финляндии, но и мира.