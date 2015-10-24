Глава ЕК представил план по прекращению хаоса на границах Евросоюза

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер составил перечень из 16 предложений и требований к главам стран Евросоюза, нацеленных на более эффективное сотрудничество и прекращение хаоса на границах европейских держав, сообщает издание Spiegel.

"Политика потворства беспрепятственному пересечению границ неприемлема", — гласит 12-й пункт перечня, центральное требование которого заключается в том, чтобы европейские страны перестали без согласия своих соседей направлять к ним тысячи мигрантов.

"Соседи должны работать друг с другом, а не друг против друга", — отметил Юнкер.

Также глава Еврокомиссии выступил за создание контактной группы, членами которой станут представители от стран ЕС. Согласно плану Юнкера, правительства европейских держав должны выбрать по одному человеку для участия в контактной группе не позднее, чем через сутки после проведения воскресного саммита по миграции. Создание контактной группы позволит эффективно обмениваться информацией о зарегистрированных мигрантах.

Для стабилизации ситуации в Словении, которая переживает тяжелые времена после того, как Венгрия закрыла границу с Хорватией, Юнкер предложил до следующей среды направить в страну дополнительно 400 пограничников. Также глава ЕК выступил за ускорение процесса депортации беженцев, которые не получили убежище.

"Главы государств обязуются увеличить возможность своих стран принять нуждающихся и предоставить им кров, питание, медицинскую помощь, воду и санитарные условия", — говорится в перечне. Юнкер добавил, что, если страны не смогут этого сделать, придется прибегнуть к механизму гражданской защиты ЕС, направленному на сотрудничество в области реагирования на чрезвычайные ситуации.

Перечень предложений, составленный Юнкером, был отправлен всем странам-участницам саммита для предварительного ознакомления. На саммите планируется обсудить все пункты и прийти к соглашению.

В экстренном заседании, которое пройдет в воскресенье в Еврокомиссии, примут участие лидеры Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии, председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, главы пограничного агентства ЕС Frontex, агентства ЕС по миграции EASO и верховный комиссар ООН по делам беженцев, Report со ссылкой на РИА "Новости".