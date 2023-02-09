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Глава ЕК: Новый пакет санкций включит блокировку экспорта из РФ на €10 млрд

Глава ЕК: Новый пакет санкций включит блокировку экспорта из РФ на €10 млрд Десятый пакет санкций ЕС будет включать блокировку российского экспорта на 10 млрд евро, ограничения против российских пропагандистов, высокопоставленных лиц и военачальников.
Другие страны
9 февраля 2023 г. 17:43
Глава ЕК: Новый пакет санкций включит блокировку экспорта из РФ на €10 млрд

Десятый пакет санкций ЕС будет включать блокировку российского экспорта на 10 млрд евро, ограничения против российских пропагандистов, высокопоставленных лиц и военачальников.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам заседания в рамках саммита стран ЕС.

"Россия должна заплатить за причиненные разрушения и пролитую кровь в Украине", - заявила она.

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Версия на английском языке New EU sanctions against Russia to include export bans worth over €10B

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