Глава ЕК: Новый пакет санкций включит блокировку экспорта из РФ на €10 млрд

Десятый пакет санкций ЕС будет включать блокировку российского экспорта на 10 млрд евро, ограничения против российских пропагандистов, высокопоставленных лиц и военачальников.

Десятый пакет санкций ЕС будет включать блокировку российского экспорта на 10 млрд евро, ограничения против российских пропагандистов, высокопоставленных лиц и военачальников.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам заседания в рамках саммита стран ЕС.

"Россия должна заплатить за причиненные разрушения и пролитую кровь в Украине", - заявила она.