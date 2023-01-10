Глава ЕК: Евросоюз введет санкции против Беларуси и Ирана за поддержку России

Евросоюз (ЕС) продолжит вводить санкции в отношении союзников Российской Федерации.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции.
"Мы расширим режим санкций против тех, кто военными средствами поддерживает действия России, например, против Беларуси и Ирана", - указала чиновник.
По словам фон дер Ляйен, ЕС намерен выступить с новым пакетом санкций против Беларуси. Когда эти ограничения будут введены, она не уточнила.