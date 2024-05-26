Глава администрации Тайваня примет делегацию Палаты представителей США

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ намерен в понедельник провести встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ намерен в понедельник провести встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя офиса главы администрации острова.

"Президент Лай [Циндэ] планирует встретиться с делегацией завтра утром [27 мая], чтобы обменяться взглядами на мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, торговые отношения Тайваня и США и другие вопросы", - отмечается в тексте.

Всего в состав делегации войдут шесть конгрессменов. Поездка продлится четыре дня.