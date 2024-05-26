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Глава администрации Тайваня примет делегацию Палаты представителей США

Глава администрации Тайваня примет делегацию Палаты представителей США Глава администрации Тайваня Лай Циндэ намерен в понедельник провести встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам Майклом Макколом.
Другие страны
26 мая 2024 г. 17:05
Глава администрации Тайваня примет делегацию Палаты представителей США

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ намерен в понедельник провести встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя офиса главы администрации острова.

"Президент Лай [Циндэ] планирует встретиться с делегацией завтра утром [27 мая], чтобы обменяться взглядами на мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, торговые отношения Тайваня и США и другие вопросы", - отмечается в тексте.

Всего в состав делегации войдут шесть конгрессменов. Поездка продлится четыре дня.

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