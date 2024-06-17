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СМИ: Штаб Байдена потратит $50 млн на дискредитацию Трампа в преддверии дебатов

СМИ: Штаб Байдена потратит $50 млн на дискредитацию Трампа в преддверии дебатов Предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена намерен потратить в преддверии дебатов 27 июня 50 млн долларов на рекламу, дискредитирующую бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Другие страны
17 июня 2024 г. 14:57
СМИ: Штаб Байдена потратит $50 млн на дискредитацию Трампа в преддверии дебатов

Предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена намерен потратить в преддверии дебатов 27 июня 50 млн долларов на рекламу, дискредитирующую бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По его данным, речь идет о запуске 30-секундного видеоролика.

"Это выбор между осужденным преступником, который заботится только о себе, и президентом, который борется за вашу семью", - приводит агентство слоган рекламной компании.

Транслировать видео начнут с 17 июня.

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