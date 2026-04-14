Гидеон Саар: "Хезболлах" является главной помехой между Израилем и Ливаном

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что радикальная группировка "Хезболлах" является главной проблемой в отношениях между его страной и Ливаном.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, об этом он заявил выступая на пресс-конференции в преддверии переговоров двух стран в Вашингтоне.

Саар отметил, что Израиль стремится к миру и нормализации отношений с Ливаном.

"У Израиля и Ливана нет серьезных разногласий. Проблема - это "Хезболлах", - сказал он.

По его словам, "Хезболлах" также является проблемой для суверенитета Ливана.

Переговоры, которые пройдут сегодня, станут первыми подобными контактами Ливана и Израиля с 1993 года. Посредником выступит госсекретарь США Марко Рубио, в них также примут участие послы Израиля и Ливана в США.