    Гидеон Саар: Хезболлах является главной помехой между Израилем и Ливаном

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что радикальная группировка "Хезболлах" является главной проблемой в отношениях между его страной и Ливаном.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, об этом он заявил выступая на пресс-конференции в преддверии переговоров двух стран в Вашингтоне.

    Саар отметил, что Израиль стремится к миру и нормализации отношений с Ливаном.

    "У Израиля и Ливана нет серьезных разногласий. Проблема - это "Хезболлах", - сказал он.

    По его словам, "Хезболлах" также является проблемой для суверенитета Ливана.

    Переговоры, которые пройдут сегодня, станут первыми подобными контактами Ливана и Израиля с 1993 года. Посредником выступит госсекретарь США Марко Рубио, в них также примут участие послы Израиля и Ливана в США.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Радикальная группировка Хезболлах Гидеон Саар Ливан Израиль Соединенные Штаты Америки (США)
    Gideon Saar: "Hizbullah" İsrail və Livan arasında əsas maneədir
    Israel FM says Hezbollah main obstacle to ties with Lebanon

