Гидеон Саар: "Хезболлах" является главной помехой между Израилем и Ливаном
- 14 апреля, 2026
- 17:45
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что радикальная группировка "Хезболлах" является главной проблемой в отношениях между его страной и Ливаном.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, об этом он заявил выступая на пресс-конференции в преддверии переговоров двух стран в Вашингтоне.
Саар отметил, что Израиль стремится к миру и нормализации отношений с Ливаном.
"У Израиля и Ливана нет серьезных разногласий. Проблема - это "Хезболлах", - сказал он.
По его словам, "Хезболлах" также является проблемой для суверенитета Ливана.
Переговоры, которые пройдут сегодня, станут первыми подобными контактами Ливана и Израиля с 1993 года. Посредником выступит госсекретарь США Марко Рубио, в них также примут участие послы Израиля и Ливана в США.