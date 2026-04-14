İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Gideon Saar: "Hizbullah" İsrail və Livan arasında əsas maneədir

    Digər ölkələr
    • 14 aprel, 2026
    • 17:52
    Gideon Saar: Hizbullah İsrail və Livan arasında əsas maneədir

    İsrailin xarici işlər naziri Gideon Saar radikal "Hizbullah" qruplaşmasının onun ölkəsi ilə Livan arasındakı münasibətlərdə əsas problem olduğunu bildirib.

    "Report" "Al-Jazeera" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə o Vaşinqtonda iki ölkə arasında danışıqlar ərəfəsində mətbuat konfransında çıxışı zamanı bildirib.

    Saar qeyd edib ki, İsrail Livanla sülhə və münasibətlərin normallaşmasına can atır.

    "İsrail və Livan arasında ciddi fikir ayrılıqları yoxdur. Problem "Hizbullah"dır", - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, "Hizbullah" həm də Livanın suverenliyi üçün problemdir.

    Bu gün keçiriləcək danışıqlar Livan və İsrail arasında 1993-cü ildən bəri ilk belə təmaslar olacaq. Vasitəçi qismində ABŞ dövlət katibi Marko Rubio çıxış edəcək, həmçinin İsrail və Livanın ABŞ-dəkı səfirləri də iştirak edəcəklər.

    Gideon Saar Hizbullah qruplaşması İsrail-Livan gərginliyi Marko Rubio
    Гидеон Саар: "Хезболлах" является главной помехой между Израилем и Ливаном
    Israel FM says Hezbollah main obstacle to ties with Lebanon

