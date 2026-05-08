    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qaliblərinin adına aydınlıq gəlib

    • 08 may, 2026
    • 15:23
    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qaliblərinin adına aydınlıq gəlib

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından məlumat verilib.

    "Şüa İdman Kompleksi"ndə keçirilən yarışda U-19 və U-15 yaş qruplarındakı idmançılar bacarıqlarını göstəriblər. 4 gün davam edən birincilikdə paytaxt Bakı ilə yanaşı, müxtəlif şəhər və rayonlardan 120-dən artıq stolüstü tennisçi qələbə uğrunda mübarizə aparıb.

    U-19 yaş qrupunda şəxsi yarışlar Adil Əhmədzadə ilə Aylin Əsgərovanın qələbəsi ilə nəticələnib. U-15 yaş qrupunda isə Onur Quluzadə ilə Xədicə Babazadə bütün rəqiblərinə qalib gəlib.

    Qoşa yarışlarda Adil Əhmədzadə - Rüstəm Hacılı, Mərziyyə Nurmətova – Aylin Əsgərova tandemi U-19, Onur Quluzadə - Əliəkbər Mirzəliyev, Yağmur Məmmədli – Sofiya Trofimenko cütlüyü isə U-15 yaş qrupunda birinci yeri tutub.

    Qarışıq qoşa növündə isə Rüstəm Hacılı – Aylin Əsgərova, Onur Quluzadə - Yağmur Məmmədli tandemi müvafiq yaş qruplarında baş mükafata yiyələniblər.

    Qızların komanda mübarizəsində hər iki yaş qrupunda Sumqayıt-1, oğlanların yarışında isə Bakı-1 kollektivi qalib gəlib.

    Qalib idmançılara Gənclər və İdman Nazirliyinin diplom və medalları, həmçinin Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasının hədiyyələri təqdim olunub.

