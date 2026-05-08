    Gürcüstan və ABŞ münasibətlərinin gələcəyi müzakirə edilib

    • 08 may, 2026
    Gürcüstan və ABŞ münasibətlərinin gələcəyi müzakirə edilib

    Gürcüstanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ABŞ Dövlət katibinin köməkçisinin müavini Sonata Kolter ilə görüş keçirib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, görüşdə iki ölkə arasında münasibətlər və əməkdaşlığın gələcək perspektivləri müzakirə olunub.

    Tərəflər ABŞ-nin Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha vurğulayıblar. Görüş zamanı Gürcüstan–ABŞ münasibətlərinin daha da gücləndirilməsi istiqamətində gələcək addımlar da müzakirə edilib.

    Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunub ki, tərəflər əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər.

    Бочоришвили и Колтер обсудили шаги по развитию связей между Грузией и США

