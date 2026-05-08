Бочоришвили и Колтер обсудили шаги по развитию связей между Грузией и США

Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в ходе переговоров с заместителем помощника госсекретаря США Сонатой Колтер обсудила перспективы сотрудничества между двумя странами.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении МИД Грузии.

"Была подчеркнута поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии. Стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению двусторонних отношений", - сказано в сообщении.