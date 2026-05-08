İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    FIFA Hakimlər Komitəsi DÇ-2026 öncəsi hakim siyahısında dəyişiklik edib

    Futbol
    • 08 may, 2026
    • 15:19
    FIFA Hakimlər Komitəsi DÇ-2026 öncəsi hakim siyahısında dəyişiklik edib

    FIFA Hakimlər Komitəsi 2026-cı il dünya çempionatı öncəsi hakim siyahısında dəyişiklik edib.

    "Report" qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı fransalı hakim Villli Delajo videohakimlər siyahısına əlavə edilib.

    Bu dəyişiklikdən sonra, FIFA-ya üzv 50 assosiasiyanı təmsil edən 52 baş hakim, 88 köməkçi hakim və 31 videohakimin 2026-cı il dünya çempionatının oyunlarını idarə etməsi gözlənilir.

    Bildirilib ki, hakimlər mayın sonunda keçiriləcək təlim-məşq toplanışı üçün ABŞ-nin Mayami şəhərinə yollanacaqlar.

    Xatırladaq ki, bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.

    FIFA Villli Delajo Futbol üzrə Dünya Çempionatı 2026 Təlim-məşq toplanışı

    Son xəbərlər

    15:41

    Gürcüstan iqtisadiyyatı I rübdə 9 % böyüyüb

    Maliyyə
    15:38

    Gürcüstanın strateji valyuta ehtiyatları rekord həddə çatıb

    Maliyyə
    15:32
    Foto

    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Ələt Azad İqtisadi Zonasına səfər edib

    Biznes
    15:26
    Foto

    ADA Universitetində "MyLibAI" platformasının təqdimatı keçirilib

    Elm və təhsil
    15:23
    Foto

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qaliblərinin adına aydınlıq gəlib

    Fərdi
    15:19

    FIFA Hakimlər Komitəsi DÇ-2026 öncəsi hakim siyahısında dəyişiklik edib

    Futbol
    15:15
    Foto

    Aqil Qurbanov "SAHA 2026"da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib

    Hərbi
    15:14

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Şəfəq-Asiman" blokunda qazma işlərinə hazırlıqlar aparılır"

    Energetika
    15:12
    Foto

    "Vistar" Mükəmməllik Mərkəzində ikinci dalğanın "Məzun günü" keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti