İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Aqil Qurbanov "SAHA 2026"da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib

    Hərbi
    • 08 may, 2026
    • 15:15
    Aqil Qurbanov SAHA 2026da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycanın müdafiə nazirinin müavini - Baş direktor Aqil Qurbanovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti "SAHA EXPO 2026" Beynəlxalq Müdafiə, Aviasiya və Kosmik Sənaye Sərgisində xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Türkiyəyə səfər çərçivəsində nazir müavini milli müdafiə naziri Yaşar Güler, Türkiyənin Prezident Administrasiyasının Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri Haluk Görgün və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Koakerlə görüşüb.

    Keçirilən görüşlərdə ölkələr arasında hərbi, hərbi-texniki sahələrdə əməkdaşlığın cari vəziyyəti, inkişaf perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Sonra nümayəndə heyəti sərgidə dünyanın aparıcı beynəlxalq şirkətlərinin istehsalı olan hərbi aviasiya, qlobal aeronavtika, süni intellektlə dəstəklənən innovasiyalar və kosmik tədqiqatlara aid nümunələrlə tanış olub.

    Baş direktor Almaniya, Sudan, Birləşmiş Krallıq, Vyetnam və İtaliya müdafiə nazirliklərini və hərbi sənayə komplekslərini təmsil edən nümayəndə heyətlərinin, eləcə də "ASELSAN", "Baykar", "Roketsan", "TUSAŞ" və "ARCA Savunma" şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşüb. Görüşlərdə hərbi-texniki əməkdaşlığa dair maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən "MİRAS Hərbi-Sənaye Şirkəti" MMC sərgidə Azərbaycanı stendlə təmsil edib.

    Aqil Qurbanov SAHA 2026da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib
    Aqil Qurbanov SAHA 2026da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib
    Aqil Qurbanov SAHA 2026da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib
    Aqil Qurbanov SAHA 2026da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib
    Aqil Qurbanov SAHA 2026da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib
    Aqil Qurbanov SAHA 2026da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib
    Aqil Qurbanov SAHA 2026da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib
    Aqil Qurbanov SAHA 2026da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib
    Aqil Qurbanov SAHA 2026da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Aqil Qurbanov

    Son xəbərlər

    15:41

    Gürcüstan iqtisadiyyatı I rübdə 9 % böyüyüb

    Maliyyə
    15:38

    Gürcüstanın strateji valyuta ehtiyatları rekord həddə çatıb

    Maliyyə
    15:32
    Foto

    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Ələt Azad İqtisadi Zonasına səfər edib

    Biznes
    15:26
    Foto

    ADA Universitetində "MyLibAI" platformasının təqdimatı keçirilib

    Elm və təhsil
    15:23
    Foto

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qaliblərinin adına aydınlıq gəlib

    Fərdi
    15:19

    FIFA Hakimlər Komitəsi DÇ-2026 öncəsi hakim siyahısında dəyişiklik edib

    Futbol
    15:15
    Foto

    Aqil Qurbanov "SAHA 2026"da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib

    Hərbi
    15:14

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Şəfəq-Asiman" blokunda qazma işlərinə hazırlıqlar aparılır"

    Energetika
    15:12
    Foto

    "Vistar" Mükəmməllik Mərkəzində ikinci dalğanın "Məzun günü" keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti