Агиль Гурбанов обсудил ВТС с зарубежными компаниями на SAHA 2026

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана – генеральным директором Агилем Гурбановым совершила рабочий визит в Турцию для участия в Международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности "SAHA EXPO 2026".

Как сообщили Report в Минобороны, в рамках визита заместитель министра провел встречи с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халуком Гёргюном, а также с государственным министром по вопросам обороны Великобритании лордом Верноном Коакером.

В ходе встреч состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем делегация ознакомилась на выставке с образцами военной авиации, глобальной аэронавтики, инновационными разработками на базе искусственного интеллекта и достижениями в области космических исследований, представленными ведущими международными компаниями.

Генеральный директор также провеЯл встречи с делегациями, представляющими министерства обороны и военно-промышленные комплексы Германии, Судана, Соединённого Королевства, Вьетнама и Италии, а также с руководством компаний ASELSAN, Baykar, Roketsan, TUSAŞ и ARCA Savunma. В ходе встреч были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что ООО "Военно-промышленная компания MİRAS", действующее в подчинении Министерства обороны Азербайджана, представило нашу страну на выставке отдельным стендом.