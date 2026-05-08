    • 08 мая, 2026
    • 16:05
    Агиль Гурбанов обсудил ВТС с зарубежными компаниями на SAHA 2026

    Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана – генеральным директором Агилем Гурбановым совершила рабочий визит в Турцию для участия в Международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности "SAHA EXPO 2026".

    Как сообщили Report в Минобороны, в рамках визита заместитель министра провел встречи с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халуком Гёргюном, а также с государственным министром по вопросам обороны Великобритании лордом Верноном Коакером.

    В ходе встреч состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Затем делегация ознакомилась на выставке с образцами военной авиации, глобальной аэронавтики, инновационными разработками на базе искусственного интеллекта и достижениями в области космических исследований, представленными ведущими международными компаниями.

    Генеральный директор также провеЯл встречи с делегациями, представляющими министерства обороны и военно-промышленные комплексы Германии, Судана, Соединённого Королевства, Вьетнама и Италии, а также с руководством компаний ASELSAN, Baykar, Roketsan, TUSAŞ и ARCA Savunma. В ходе встреч были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

    Отметим, что ООО "Военно-промышленная компания MİRAS", действующее в подчинении Министерства обороны Азербайджана, представило нашу страну на выставке отдельным стендом.

    Агиль Гурбанов Искусственный интеллект Министерство обороны Азербайджана SAHA 2026 Яшар Гюлер Оборонная промышленность Турция
