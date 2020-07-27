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Германия выступила против возвращения России в G7

Германия выступила против возвращения России в G7 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post сообщил, что его страна выступила против предложения лидера США Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку" (G7)
Другие страны
27 июля 2020 г. 03:33
Германия выступила против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post сообщил, что его страна выступила против предложения лидера США Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку" (G7).

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

По его словам, исключение России из такого формата было связано с аннексией Крыма и ситуацией на Украине. "Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России", — отметил Маас.

При этом глава МИД Германии заявил, что также не согласен с предложением пригласить другие страны на саммит G7. "Мы считаем нормальным формат G7 или G20, но против G11 или G12", — подчеркнул он.

Кроме того, Масс заявил, что Германия придерживается принципа реализации минских соглашений по Донбассу. Он добавил, что если речь идет об урегулировании ситуации на востоке Украины, то обсуждаться должен и вопрос Крыма.

Президент США Дональд Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является "устаревшей группой" стран. Против такого решения выступили страны Евросоюза и Канада.

Россия входила в G8 до аннексии Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран "восьмерки" (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.

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