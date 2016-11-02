Германия выделит дополнительно 2,6 млрд. евро на беженцев

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Германии перечислит федеральным землям дополнительно 2,6 млрд. евро для нужд беженцев, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что средства будут выделены из специальных резервов, заложенных в бюджете на 2016 год. Решение о выделении этих средств было принято по итогам финансового отчета о реальных расходах федеральных земель на соискателей убежища с января по август 2016 года.

С сентября 2015 года Берлин выделяет землям средства из расчета 670 евро на одного беженца в месяц. В 2016 году на эти цели предполагалось потратить 6,9 млрд. евро, с учетом нынешней надбавки сумма возросла до 9,5 млрд. евро. Также правительство Германии решило выделить дополнительные 1,16 млрд. евро на 2017 год на поддержку федеральных земель в содержании беженцев к ранее запланированным 5,72 млрд. евро.

Сообщается, что в бюджете страны на 2016 год были заложены резервные 6,1 млрд. евро на расходы на беженцев.