Германия вернула 250 своих граждан из стран Ближнего Востока
- 05 марта, 2026
- 11:46
Первый эвакуационный рейс с гражданами Германии, которые не могли покинуть страны Ближнего Востока из-за эскалации в регионе, приземлился в аэропорту Франкфурта.
Как передает Report, об этом сообщает Die Welt.
На борту самолета Lufthansa, который прибыл из Маската (Оман), было около 250 человек, в основном, беременные женщины, дети и больные.
Следующие рейсы запланированы на ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что десятки тысяч немецких туристов застряли в регионе Персидского залива после операции США против Ирана.
Германия вернула 250 своих граждан из стран Ближнего Востока
