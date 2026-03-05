Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Германия вернула 250 своих граждан из стран Ближнего Востока

    Германия вернула 250 своих граждан из стран Ближнего Востока

    Первый эвакуационный рейс с гражданами Германии, которые не могли покинуть страны Ближнего Востока из-за эскалации в регионе, приземлился в аэропорту Франкфурта.

    Как передает Report, об этом сообщает Die Welt.

    На борту самолета Lufthansa, который прибыл из Маската (Оман), было около 250 человек, в основном, беременные женщины, дети и больные.

    Следующие рейсы запланированы на ближайшие дни.

    Ранее сообщалось, что десятки тысяч немецких туристов застряли в регионе Персидского залива после операции США против Ирана.

