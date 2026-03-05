Германия вернула 250 своих граждан из стран Ближнего Востока

Первый эвакуационный рейс с гражданами Германии, которые не могли покинуть страны Ближнего Востока из-за эскалации в регионе, приземлился в аэропорту Франкфурта.

Как передает Report, об этом сообщает Die Welt.

На борту самолета Lufthansa, который прибыл из Маската (Оман), было около 250 человек, в основном, беременные женщины, дети и больные.

Следующие рейсы запланированы на ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч немецких туристов застряли в регионе Персидского залива после операции США против Ирана.