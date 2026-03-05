Almaniya Yaxın Şərq ölkələrindən 250 vətəndaşını geri qaytarıb
Digər ölkələr
- 05 mart, 2026
- 11:57
Yaxın Şərqdə gərginliyin artması ilə əlaqədar region ölkələrini tərk edə bilməyən Almaniya vətəndaşlarını daşıyan ilk təxliyə təyyarəsi Frankfurt hava limanına eniş edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Die Welt" nəşrinin məlumatında deyilir.
"Lufthansa" aviaşirkətinin Maskatdan (Oman) gələn təyyarəsinin göyərtəsində əsasən hamilə qadınlar, uşaqlar və xəstələr olmaqla, təxminən 250 nəfər olub.
Növbəti reyslərin yaxın günlərdə həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
Daha əvvəl verilən məlumata görə, ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyatından sonra on minlərlə alman turist Fars körfəzi regionunda qalıb.
Son xəbərlər
12:19
Foto
Bolnisidə Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd olunubRegion
12:15
Energetika naziri Ağsuda vətəndaşları qəbul edəcəkEnergetika
12:14
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin müəllimləri üçün sertifikasiya imtahanı iki mərhələdə keçiriləcəkMilli Məclis
12:14
Video
İran Naxçıvan aeroportuna dron hücumu edibHadisə
12:13
Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanda müəssisələrin məhsuldarlığının artırılması üçün süni intellekt proqramı icra ediləcək"Biznes
12:11
4SİM: 2040-cı ilə qədər süni intellekt 70 milyard manatlıq yeni əlavə dəyər yaradacaqMaliyyə
12:05
Fariz Cəfərov: "Beynəlxalq texnoloji şirkətləri ölkəmizə gətirmək lazımdır"İKT
12:00
Foto
Bakıda idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokuna start verilibFərdi
11:57