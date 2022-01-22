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Германия пока исключает поставки оружия в Украину

Германия пока исключает поставки оружия в Украину Берлин пока исключает поставки оружия на Украину в противостоянии с Россией
Другие страны
22 января 2022 г. 11:30
Германия пока исключает поставки оружия в Украину

Берлин пока исключает поставки оружия в Украину в противостоянии с Россией.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью еженедельнику Welt am Sonntag.

"Я могу понять желание поддержать Украину, и это именно то, что мы уже делаем", - сказала Ламбрехт.

"Украина получит полный полевой госпиталь вместе с необходимой подготовкой в феврале, все это будет софинансировано Германией за 5,3 миллиона евро", - сказала она, отметив, что Германия уже много лет лечит тяжелораненых украинских военнослужащих в своих военных госпиталях. Однако Берлин пока не готов поставлять Киеву оружие.

"Мы должны сделать все для деэскалации ситуации. В настоящее время поставки оружия не были бы полезны в этом отношении, в правительстве Германии есть договоренность об этом", - сказал Ламбрехт.

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