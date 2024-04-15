Германия поддержала полноценное членство Болгарии в Шенгене

Министр МВД Германии Нэнси Фезер посетила Болгарию и подтвердила необходимость полноценного членства страны в Шенгене, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Министр МВД Германии Нэнси Фезер посетила Болгарию и подтвердила необходимость полноценного членства страны в Шенгене, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Для федерального правительства Германии решающим значение было выполнение Болгарией критериев Европейской комиссии в отношении членства страны в шенгенском пространстве. С нашей точки зрения требования были полностью выполнены еще в прошлом году, именно по этому мы категорично поддерживаем полноправное членство Болгарии в Шенгене", - сказала Фезер.

31 марта Болгария стала членом Шенгена по воздуху и воде, однако на сухопутных границах проверки осуществляются в полном объеме, что по оценке экспертов приводит к финансовым потерям только для автоперевозчиков в размере около миллиарда левов (около 500 млн евро) ежегодно.