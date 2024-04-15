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Германия поддержала полноценное членство Болгарии в Шенгене

Германия поддержала полноценное членство Болгарии в Шенгене Министр МВД Германии Нэнси Фезер посетила Болгарию и подтвердила необходимость полноценного членства страны в Шенгене, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 21:00
Германия поддержала полноценное членство Болгарии в Шенгене

Министр МВД Германии Нэнси Фезер посетила Болгарию и подтвердила необходимость полноценного членства страны в Шенгене, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Для федерального правительства Германии решающим значение было выполнение Болгарией критериев Европейской комиссии в отношении членства страны в шенгенском пространстве. С нашей точки зрения требования были полностью выполнены еще в прошлом году, именно по этому мы категорично поддерживаем полноправное членство Болгарии в Шенгене", - сказала Фезер.

31 марта Болгария стала членом Шенгена по воздуху и воде, однако на сухопутных границах проверки осуществляются в полном объеме, что по оценке экспертов приводит к финансовым потерям только для автоперевозчиков в размере около миллиарда левов (около 500 млн евро) ежегодно.

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