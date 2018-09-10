Германия может присоединиться к ударам США, Британии и Франции по Асаду

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Германии изучает возможность применения своих истребителей-бомбардировщиков Tornado против армии президента Сирии Башара Асада, пишет Bild со ссылкой на источники.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, глава ведомства Урсула фон дер Ляйен поручила изучить вопрос участия ФРГ в возможных ударах США, Великобритании и Франции по правительственных силам САР в случае применения ими химического оружия.

Как напоминает таблоид, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель исключала возможность участия Германии в военных действиях в Сирии.

Ранее СМИ сообщали, что военная разведка США составила список сирийских объектов, по которым может быть нанесён воздушный удар, если президент страны Дональд Трамп отдаст приказ о нападении.