Германия до конца года ожидает прибытия не менее миллиона беженцев

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Германия до конца 2015 года ожидает прибытия не менее миллиона беженцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер.

"Что касается Сирии, мы в Германии сейчас столкнулись с ситуацией, с которой справиться очень и очень сложно. Ежедневно прибывает до 40 тысяч беженцев. У нас существуют четкие правила, а именно: прибывающих беженцев из Сирии мы принимаем в качестве соискателей политического убежища", - сказал Эрлер, открывая переговоры с главой комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым.

По этой причине, подчеркнул Эрлер, Берлин крайне заинтересован в прекращении гражданской войны в Сирии, "поскольку именно она является причиной этого огромного притока беженцев".

"До конца текущего года мы ожидаем минимум миллион беженцев только в Германии", - добавил представитель властей ФРГ.





