Геофизики спрогнозировали мощное землетрясение в Калифорнии

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Геофизики из Калифорнии спрогнозировали мощное землетрясение, которое может произойти на юге штата и стать повторением катастрофы 1812 года. Как сообщает Report, исследование ученых опубликовано в журнале Science Advances.

В районе города Сан-Хуан-Капистрано 8 декабря 1812 года было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,5. Колебания земной поверхности стали одними из самых мощных из зарегистрированных человеком на территории Калифорнии.

Исследование показало, что землетрясение может повториться и грозит Калифорнии более разрушительными последствиями, чем считалось ранее. Для этого геофизики построили динамическую модель явления и отследили ее эволюцию во времени.