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Генштаб: Украинские воины отбили попытку штурма вблизи Дементьевки

Генштаб: Украинские воины отбили попытку штурма вблизи Дементьевки Украинские войска отбили попытку штурма в направлении Дементьевки на Харьковщине.
Другие страны
12 июля 2022 г. 09:41
Генштаб: Украинские воины отбили попытку штурма вблизи Дементьевки

Украинские войска отбили попытку штурма в направлении Дементьевки на Харьковщине.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В частности, на Харьковском направлении российские войска осуществляли обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементьевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

«С целью ограничения передвижения наших войск в ряде направлений велась артиллерийская стрельба. В Черном и Азовском морях в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины ждут вражеские крылатые ракетоносцы «Калибр». "Украинская авиация и ракетно-артиллерийские части продолжают обстреливать склады боеприпасов российской армии, районы сосредоточения живой силы и боевой техники", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Ukrainian General Staff: Attempt to attack in direction of Dementiivka prevented
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Dementivka istiqamətində hücum cəhdinin qarşısı alınıb"

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