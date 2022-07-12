Генштаб: Украинские воины отбили попытку штурма вблизи Дементьевки

Украинские войска отбили попытку штурма в направлении Дементьевки на Харьковщине.

Украинские войска отбили попытку штурма в направлении Дементьевки на Харьковщине.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В частности, на Харьковском направлении российские войска осуществляли обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементьевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

«С целью ограничения передвижения наших войск в ряде направлений велась артиллерийская стрельба. В Черном и Азовском морях в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины ждут вражеские крылатые ракетоносцы «Калибр». "Украинская авиация и ракетно-артиллерийские части продолжают обстреливать склады боеприпасов российской армии, районы сосредоточения живой силы и боевой техники", - говорится в сообщении.