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Глава Пентагона допустил вовлечение войск США в боевые действия в Газе

Глава Пентагона допустил вовлечение войск США в боевые действия в Газе Министр обороны США Ллойд Остин не исключил, что американские войска, которые будут привлечены к эксплуатации временного плавучего пирса у побережья сектора Газа, могут быть втянуты в боевые действия в палестинском анклаве.
Другие страны
1 мая 2024 г. 02:26
Глава Пентагона допустил вовлечение войск США в боевые действия в Газе

Министр обороны США Ллойд Остин не исключил, что американские войска, которые будут привлечены к эксплуатации временного плавучего пирса у побережья сектора Газа, могут быть втянуты в боевые действия в палестинском анклаве.

Как передает Report, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, глава Пентагона подтвердил, что упомянутый американский воинский контингент будет иметь право открывать ответный огонь. "У них есть право в целях самообороны отвечать на открытый [по ним] огонь", - заявил Остин. Отвечая на вопросы конгрессмена Мэтта Гетца (республиканец от штата Флорида), он подтвердил, что вполне возможен сценарий, при котором по этим американским военнослужащим из сектора Газа откроют огонь и они начнут отвечать. "Это возможно. Да", - сказал глава американского военного ведомства. "Я ожидаю, что у нас всегда будет возможность защищать себя", - подчеркнул Остин.

При этом он настаивал, что подобного рода сценарий не равнозначен переброске американских войск в сектор Газа. Гетц напомнил ему, что президент США демократ Джо Байден обещал не допустить размещения американских военнослужащих "на земле" в секторе Газа. "И у нас [их там] не будет", - ответил законодателю министр. "Думаю, вы обнаружите, что у американского народа иной взгляд на это", - подчеркнул в связи с пояснениями Остина Гетц.

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