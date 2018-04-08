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    Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о химатаках в Сирии

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных химических атаках на территории сирийского города Дума.

    Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

    "Генеральный секретарь серьёзно обеспокоен возобновившимся и усилившимся насилием в Думе и Восточной Гуте в последние 36 часов после периода относительного спокойствия", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что особое беспокойство у Гутерреша вызвала информация о том, что химическое оружие было использовано против мирного населения в Думе.

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