Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о химатаках в Сирии

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных химических атаках на территории сирийского города Дума.

Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь серьёзно обеспокоен возобновившимся и усилившимся насилием в Думе и Восточной Гуте в последние 36 часов после периода относительного спокойствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое беспокойство у Гутерреша вызвала информация о том, что химическое оружие было использовано против мирного населения в Думе.