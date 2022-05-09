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Генсек ООН уволил своего заместителя за растрату средств

Генсек ООН уволил своего заместителя за растрату средств Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял в воскресенье отставку своего заместителя и по совместительству исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов Грете Фаремо.
Другие страны
9 мая 2022 г. 08:22
Генсек ООН уволил своего заместителя за растрату средств

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял отставку своего заместителя и по совместительству исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов Грете Фаремо.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, в ее отношении проводилось служебное расследование о нецелевой трате средств.

Отставка Фаремо была принята в тот день, когда стало известно, что агентство приняло серию непонятных финансовых решений, которые якобы привели к убыткам в размере 25 миллионов долларов США. Предполагается, что управление выдало серию кредитов на десятки миллионов долларов сингапурской компании, которая должна разработать планы по строительству миллиона доступных домов в шести странах.

В результате бездействия подрядчика весь проект застопорился, а дома не построены. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что отставка Фаремо вступила в силу 8 мая. Исполнять ее обязанности будет Йенс Вандель, бывший специальный советник генерального секретаря по реформам.

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