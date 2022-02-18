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Генсек ООН: Угроза глобальной безопасности в настоящее время выше, чем во времена холодной войны

Генсек ООН: Угроза глобальной безопасности в настоящее время выше, чем во времена холодной войны Угроза глобальной безопасности в настоящее время, вероятно, выше, чем во времена холодной войны.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 18:10
Генсек ООН: Угроза глобальной безопасности в настоящее время выше, чем во времена холодной войны

Угроза глобальной безопасности в настоящее время, вероятно, выше, чем во времена холодной войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

"Геополитический раскол продолжает расширяться и углубляться. Этот раскол часто парализует Совет Безопасности ООН и создает условия для безнаказанности, когда государства и негосударственные образования могут делать, что хотят. Меня часто спрашивают, наступила ли новая холодная война. Мой ответ - угроза глобальной безопасности сейчас более сложная и, вероятно, более высокая, чем в то время", - сказал он.

"На протяжении большей части холодной войны были механизмы, которые позволяли оппонентам рассчитывать риски и использовать резервные каналы для деэскалации. Сегодня многих из этих систем уже нет, а большинство тех, кто умел ими пользоваться, уже не с нами. Недопонимание и просчеты могут привести к тому, что незначительный инцидент между державами выйдет из-под контроля, причинив не поддающийся расчетам ущерб", - добавил Гутерриш.

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