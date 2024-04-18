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Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Красном море

Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Красном море Международное сообщество должно предотвратить эскалацию в Красном море, которая подрывает мир и безопасность в регионе.
Другие страны
18 апреля 2024 г. 19:40
Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Красном море

Международное сообщество должно предотвратить эскалацию в Красном море, которая подрывает мир и безопасность в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Международное сообщество должно действовать сообща, чтобы предотвратить эскалацию в Красном море, которая повысит напряженность и подорвет региональный мир, безопасность, а также международную торговлю", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию.

"Атаки хуситов на торговые и коммерческие суда продолжают нарушать международную торговлю. Ответом на них стали удары США и Великобритании, - указал Гутерриш. - Вооруженное противостояние на этом крайне важном морском пути увеличивает риски по всем направлениям: риски для логистических цепочек, риски экологической катастрофы из-за повреждения торгового судна или нефтяного танкера, риски серьезной эскалации и конфронтации между ведущими державами с ужасашающими последствиями".

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