Генсек ООН отменил поездку в Давос
Другие страны
- 20 января, 2026
- 15:40
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отменил поездку в Швейцарию, где планировал участвовать во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН Роландо Гомеса.
"Поездка была запланирована на завтра, но он (Гутерриш - ред.) сильно простудился", - отметил Гомес.
Отметим, что 56-я сессия ВЭФ проходит в Давосе 19-23 января.
