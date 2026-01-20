Генсек ООН отменил поездку в Давос

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 15:40
    Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отменил поездку в Швейцарию, где планировал участвовать во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН Роландо Гомеса.

    "Поездка была запланирована на завтра, но он (Гутерриш - ред.) сильно простудился", - отметил Гомес.

    Отметим, что 56-я сессия ВЭФ проходит в Давосе 19-23 января.

    BMT Baş katibi Davos səfərini ləğv edib

