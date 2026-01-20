Генсек ООН отменил поездку в Давос

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отменил поездку в Швейцарию, где планировал участвовать во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН Роландо Гомеса.

"Поездка была запланирована на завтра, но он (Гутерриш - ред.) сильно простудился", - отметил Гомес.

Отметим, что 56-я сессия ВЭФ проходит в Давосе 19-23 января.