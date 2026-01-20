İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    BMT Baş katibi Davos səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    • 20 yanvar, 2026
    • 15:43
    BMT Baş katibi Davos səfərini ləğv edib

    BMT-nin Baş katibi Antonio Quterriş İsveçrəyə səfərini ləğv edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi BMT nümayəndəsi Rolando Qomesə istinadən bildirir.

    Onun Davosda Dünya İqtisadi Forumunda (DİF) iştirakı planlaşdırılırdı.

    "Səfər sabaha planlaşdırılmışdı, lakin o, bərk soyuqlayıb", - Qomes qeyd edib.

    Qeyd edək ki, DİF-in 56-cı sessiyası Davosda 19-23 yanvar tarixlərində keçirilir.

    Davos İqtisadi Forumu BMT baş katibi Antoniu Quterriş
    Генсек ООН отменил поездку в Давос

    Son xəbərlər

    16:06

    Ukraynalı politoloq: Qanlı Yanvar hadisələri xalqın sovet rejiminə qarşı üsyanı, etirazı idi

    Region
    16:04

    SOCAR ABŞ şirkəti ilə enerji keçidinin sürətləndirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    15:59

    KİV: ABŞ və Ukrayna prezidentlərinin Davos görüşü baş tutmaya bilər

    Digər ölkələr
    15:52

    SOCAR və "Planet Labs" ekoloji monitorinq üçün peyk məlumatlarının istifadəsini müzakirə edib

    Energetika
    15:51

    "Ayntraxt"ın futbolçusu: "Bakıdakı oyunda qələbə qazanmalıyıq"

    Futbol
    15:44

    Albaniyanın Baş naziri Trampın Sülh şurasına daxil olmaq dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    15:44

    "J.P. Morgan" şirkətinin sədri: Azərbaycanda sabit investisiya mühiti var

    Maliyyə
    15:43

    BMT Baş katibi Davos səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    15:40
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "J.P. Morgan" şirkətinin sədri və baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti