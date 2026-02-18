Песков отверг сообщения о проведении РФ и Китаем ядерных испытаний в 2020 году

Ни Россия, ни Китай никакие ядерные испытания не проводили.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о проведенных в 2020 году испытаниях.

"Мы слышали много ссылок на некие испытания, упоминалось в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили. И мы знаем также, что эти подтверждения были решительно отвергнуты и представителям Китайской Народной Республики, поэтому ситуация такова", - сказал он.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил о том, что правительство страны располагает данными о том, что Китай проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их.

Он отметил, что одно из таких испытаний, по оценке Вашингтона, было проведено 22 июня 2020 года.