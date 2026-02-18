Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Песков отверг сообщения о проведении РФ и Китаем ядерных испытаний в 2020 году

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 13:37
    Песков отверг сообщения о проведении РФ и Китаем ядерных испытаний в 2020 году

    Ни Россия, ни Китай никакие ядерные испытания не проводили.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о проведенных в 2020 году испытаниях.

    "Мы слышали много ссылок на некие испытания, упоминалось в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили. И мы знаем также, что эти подтверждения были решительно отвергнуты и представителям Китайской Народной Республики, поэтому ситуация такова", - сказал он.

    Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил о том, что правительство страны располагает данными о том, что Китай проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их.

    Он отметил, что одно из таких испытаний, по оценке Вашингтона, было проведено 22 июня 2020 года.

    Дмитрий Песков ядерные испытания Россия Китай
    Ты - Король

    Последние новости

    14:00

    Переговоры Украины, РФ и США в Женеве завершились - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:58

    Экспорт ненефтегазовой продукции Азербайджана в ЦА вырос более чем на 5%

    Экономика
    13:53

    Посол Германии в Тегеране был вызван в МИД Ирана

    В регионе
    13:51

    Зеленский: На переговорах в Женеве будет обсуждаться гуманитарный аспект

    Другие страны
    13:50

    В Ашхабаде пройдет бизнес-форум Туркменистан - ЕС

    В регионе
    13:37

    Песков отверг сообщения о проведении РФ и Китаем ядерных испытаний в 2020 году

    В регионе
    13:32

    В Китае в магазине фейерверков произошел взрыв, погибли 12 человек

    Другие страны
    13:30

    Посольство США поздравило Наримана Ахундзаде с переходом в Columbus Crew

    Внешняя политика
    13:27

    Сербский эксперт: Баку и Белград могут расширить сотрудничество за пределы политических элит

    Внешняя политика
    Лента новостей