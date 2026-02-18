В Китае в магазине фейерверков произошел взрыв, погибли 12 человек
- 18 февраля, 2026
- 13:32
В магазине фейерверков в Китае произошел взрыв.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Сообщается, что в результате инцидента погибли 12 человек. Другие подробности не приводятся.
