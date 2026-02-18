Çində partlayış olub, 12 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 18 fevral, 2026
- 13:35
Çində fişəng mağazasında partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.
Hadisə nəticəsində 12 nəfər həlak olub. Digər təfərrüatlar açıqlanmır.
