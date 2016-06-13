Генсек ООН осудил нападение в американском городе Орландо

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН назвал "ужасающим" нападение на ночной клуб в Орландо, Флорида, в ходе которого 50 человек были убиты и десятки получили ранения. Как сообщает Report, в заявлении, с которым от имени Пан Ги Муна выступил его пресс-секретарь, говорится, что генсек, осудив "ужасающее" нападение, "выражает глубокие соболезнования семьям жертв и заявляет о солидарности с правительством и народом Соединенных Штатов".

Сообщается, что нападение на посетителей ночного клуба в американском городе Орландо стало самым кровопролитным случаем массового расстрела людей в истории США.

Президент США Барак Обама назвал произошедшее "терактом". Он также выразил мнение, что случившееся должно вновь заставить американские власти и общество задуматься об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране.