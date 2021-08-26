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Генсек НАТО оценил угрозу террористического акта в аэропорту Кабула

Генсек НАТО оценил угрозу террористического акта в аэропорту Кабула Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал террористическую атаку на кабульский аэропорт реальной опасностью.
Другие страны
26 августа 2021 г. 08:27
Генсек НАТО оценил угрозу террористического акта в аэропорту Кабула
Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал террористическую атаку на кабульский аэропорт реальной опасностью.

Как передает Report, об этом он подчеркнул в интервью газете Financial Times.

"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако, если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что операция по эвакуации людей их Афганистана - одна из самых масштабных в истории. По его словам, после завершения военной кампании альянс продолжит вывозить людей коммерческим рейсами и потребует от "Талибана" открыть пограничные пункты на земле.

Наиболее сложная часть эвакуации - дорога до аэропорта афганской столицы, это связано с тем, что талибы контролируют всю территорию страны, добавил Столтенберг.

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Версия на английском языке NATO Sec.-Gen. evaluates threat of terror attack at Kabul airport
Версия на азербайджанском языке NATO baş katibi: “Kabil aeroportunda terror təhlükəsi artır”

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