Генсек НАТО: Некоторые страны Альянса разрабатывают меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе

Некоторые государства-члены НАТО ведут подготовку мер, направленных на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, с четверга координацию усилий в этом направлении начали 22 страны, большинство из которых входят в Североатлантический альянс. К инициативе также присоединились Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ и Бахрейн.

"Президент США был недоволен, поскольку считал, что Европа и другие союзники действуют слишком медленно. Но хорошая новость в том, что теперь 22 страны объединяют усилия, чтобы реализовать его видение обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе, как только это станет возможным. Сейчас мы занимаемся планированием", - сказал Рютте.

Генсек НАТО также отметил, что продолжает поддерживать контакты с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на его резкие высказывания в адрес альянса.

"Мы говорили несколько раз на этой неделе", - добавил он.

Напомним, 2 марта Марк Рютте заявлял, что у НАТО "нет абсолютно никаких планов" участвовать в военной операции США и Израиля против Ирана. Вместе с тем в пятницу Дональд Трамп подверг критике страны альянса, заявив, что им не хватило решимости для содействия Вашингтону в вопросе обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.