İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Hörmüz boğazı ilə bağlı 22 ölkə qüvvələrini birləşdirir

    Hörmüz boğazı ilə bağlı 22 ölkə qüvvələrini birləşdirir

    Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının (NATO) bəzi üzv ölkələri Hörmüz boğazında naviqasiyanı təmin etmək üçün tədbirlər hazırlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun Baş katibi Mark Rütte "Fox News"a müsahibəsində bildirib.

    Rütte ABŞ lideri Donald Trampın NATO-nu tənqid etməsinə baxmayaraq, onunla əlaqə saxladığını bildirib:

    "Bilirəm ki, ABŞ prezidenti narazı idi, çünki Avropanın və digər müttəfiqlərin hərəkətə keçməkdə yavaş olduğunu düşünür. Amma xoş xəbər budur ki, cümə axşamı etibarilə əksəriyyəti NATO üzvləri olan 22 ölkədən ibarət qrup, üstəgəl Yaponiya, Cənubi Koreya, Avstraliya, Yeni Zelandiya, BƏƏ və Bəhreyn Hörmüz boğazında sərbəst gəmiçiliyin mümkün qədər tez təmin edilməsi vizyonunu həyata keçirmək üçün qüvvələrini birləşdirir. Beləliklə, biz artıq planlaşdırma mərhələsindəyik".

    Марк Рютте: Ряд стран НАТО готовят меры для безопасности судоходства в Ормузском проливе
    Rutte: Some alliance members developing measures to secure shipping in Strait of Hormuz

    Son xəbərlər

    Bütün Xəbər Lenti