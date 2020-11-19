Генконсул Франции в Марокко покончил с собой

Генеральный консул Франции в Марокко Дени Франсуа покончил с собой

Генеральный консул Франции в Марокко Дени Франсуа покончил с собой.

Как передает Report со ссылкой на портал Le360, о факте смерти говорится на сайте посольства.

"Вся команда посольства Франции разделяет горе семьи, родных и близких, которым она выражает самые искренние соболезнования", — говорится в сообщении посольства.

Утверждается, что 55-летний консул покончил с собой в квартире — в ней нашли веревку. Причины самоубийства неизвестны, но подчеркивается, что Франсуа попросил освободить его от должности почти сразу после назначения 15 сентября.