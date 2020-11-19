О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генконсул Франции в Марокко покончил с собой

Генконсул Франции в Марокко покончил с собой Генеральный консул Франции в Марокко Дени Франсуа покончил с собой
Другие страны
19 ноября 2020 г. 22:28
Генконсул Франции в Марокко покончил с собой

Генеральный консул Франции в Марокко Дени Франсуа покончил с собой.

Как передает Report со ссылкой на портал Le360, о факте смерти говорится на сайте посольства.

"Вся команда посольства Франции разделяет горе семьи, родных и близких, которым она выражает самые искренние соболезнования", — говорится в сообщении посольства.

Утверждается, что 55-летний консул покончил с собой в квартире — в ней нашли веревку. Причины самоубийства неизвестны, но подчеркивается, что Франсуа попросил освободить его от должности почти сразу после назначения 15 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransanın Mərakeşdəki baş konsulu intihar edib

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
В Азербайджане будут работать только аптеки и продуктовые магазины
В Азербайджане будут работать только аптеки и продуктовые магазины
19 ноября 2020 г. 14:13
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Помощник президента продемонстрировал самодельные ракетные системы армян
Помощник президента продемонстрировал самодельные ракетные системы армян
18 ноября 2020 г. 16:58
Обезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули
ВидеоОбезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули
18 ноября 2020 г. 15:32
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
17 ноября 2020 г. 18:52
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
17 ноября 2020 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
17 ноября 2020 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi