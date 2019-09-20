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Генерал США пригрозил ударом по Калининграду

​Генерал США пригрозил ударом по Калининграду

Командующий ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у США есть план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. Как сообщает Report, об этом сообщает Breaking Defense.

По его словам, Пентагон готов ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе.Он пояснил, что в подобной ситуации будет происходить всестороннее наступление - с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронная борьба.

Военный добавил, что США постоянно отрабатывают эту схему и, в случае чего, готовы ее применить.При этом детали разработанного Пентагоном плана Харригян не стал раскрывать.

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