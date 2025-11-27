Генерал Н'Там стал президентом Гвинеи-Бисау на переходный период
- 27 ноября, 2025
- 15:51
Президентом Гвинеи-Бисау на переходный период стал генерал Орта Н'Там.
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.
Он уже приведен к президентской присяге.
Н'Там был назначен главой государства военными, которые накануне свергли президента Умару Сисоку Эмбало и захватили в стране власть. Объявлено, что переходный период продлится в Гвинее-Бисау год.
Ранее сегодня сообщалось о том, что военные власти Гвинеи-Бисау поручили телекоммуникационным компаниям временно ограничить доступ к видеохостингу YouTube, соцсетям TikTok и Facebook.
