Qvineya-Bisaunun keçid dövrü prezidenti and içib
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2025
- 16:49
Qvineya-Bisaunun keçid dövrü prezidenti general Orta N'Tam olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France-Presse" məlumat yayıb.
O, artıq prezident kimi and içib.
N'Tam ölkədə hakimiyyəti ələ keçirən və ötən gün prezident Umaru Sisoku Embalonu devirən hərbçilər tərəfindən dövlət başçısı təyin edilib. Qvineya-Bisauda keçid dövrünün bir il davam edəcəyi elan edilib.
