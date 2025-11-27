İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Qvineya-Bisaunun keçid dövrü prezidenti and içib

    • 27 noyabr, 2025
    • 16:49
    Qvineya-Bisaunun keçid dövrü prezidenti and içib

    Qvineya-Bisaunun keçid dövrü prezidenti general Orta N'Tam olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France-Presse" məlumat yayıb.

    O, artıq prezident kimi and içib.

    N'Tam ölkədə hakimiyyəti ələ keçirən və ötən gün prezident Umaru Sisoku Embalonu devirən hərbçilər tərəfindən dövlət başçısı təyin edilib. Qvineya-Bisauda keçid dövrünün bir il davam edəcəyi elan edilib.

    Qvineu Bisau Afrika hərbi çevriliş
