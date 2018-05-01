General Motors планирует производить военную технику

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Американский автоконцерн General Motors намерен вернуться к производству военных автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте GM Inside News.

В настоящий момент General Motors подала заявку на использование новой торговой марки для отдела, разрабатывающего военные машины GM Defense.

Официального подтверждения сведений о том, что американская компания намерена возродить военный отдел и построить три водородных автомобиля для армии США, пока нет. По данным сайта, General Motors занимается разработкой универсальной надстройки Silent Utility Rover (SURUS), которая представляет собой тяжелое шасси.

Такая основа подойдет как для коммерческих авто, так и для военных.

В январе стало известно, что General Motors планирует к 2019 году выпустить беспилотную машину без руля и педалей.