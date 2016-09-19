Генассамблея ООН приняла декларацию по обязательствам по приему беженцев

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию о беженцах и мигрантах. Документ, получивший название Нью-Йоркской декларации, предписывает выработать к 2018 году глобальный договор по регулированию проблемы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, декларация была принята консенсусом в первый день работы заседания высокого уровня по решению проблемы перемещений больших групп беженцев и мигрантов.

Государства-члены взяли на себя обязательства по обеспечению всем лицам, прибывающим в страны, "будь то беженцы или мигранты, чуткий, гуманный, уважающий их достоинство и учитывающий гендерные аспекты своевременный прием". "Мы будем продолжать защищать права человека и основные свободы всех лиц, пока они находятся в пути, а также по их прибытии", - говорится в декларации.

Приняв документ, государства-члены ООН намереваются начать переговоры по выработке двух глобальных договоров - по регулированию миграции, и справедливому разделению ответственности по приему беженцев и оказанию им поддержки, которые должны быть приняты в 2018 году.