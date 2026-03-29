Галибаф: США тайно планируют вторжение в Иран

США тайно планируют наземное наступление на Иран, несмотря на открытые сигналы о переговорах, которые они посылают Тегерану.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил председатель парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.

"США выразили свои пожелания в виде списка из 15 пунктов и стремятся к тому, чего не достигли в войне. Противник открыто посылает сигнал о переговорах и при этом тайно планирует наземное наступление", - сказал он.

При этом Галибаф подчеркнул, что Иран готов отразить любой наземный удар.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Пентагон прорабатывает варианты ограниченных наземных операций на территории Ирана, предусматривающих точечные рейды спецподразделений и пехоты вместо полномасштабного вторжения.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.