Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    FT: Пакистан обеспечивал секретный канал связи Ирана и США

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    Пакистанские власти содействовали организации негласного обмена посланиями между иранским правительством и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, а также зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    Как передает Report, об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    "Два человека, осведомленных в данном вопросе, сообщили, что высокопоставленные представители Пакистана обеспечивали функционирование секретного канала коммуникации между Тегераном и Уиткоффом и Кушнером", - пишет издание.

    Источники газеты пояснили, что Пакистан сумел взять на себя роль посредника между Вашингтоном и Тегераном благодаря тому, что на пакистанской территории отсутствуют американские военные базы, невзирая на союзнический характер отношений Исламабада с Вашингтоном.

    Вместе с тем, как уточнили собеседники издания, дипломатические усилия сводились к передаче сообщений весьма предварительного характера.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Стив Уиткофф Джаред Кушнер
    Последние новости

