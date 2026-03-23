FT: Pakistan İranla ABŞ arasında məxfi əlaqə kanalı təmin edib

    Pakistan hakimiyyəti İran hökuməti ilə ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff, həmçinin Amerika liderinin kürəkəni Cared Kuşner arasında gizli mesaj mübadiləsinin təşkilinə köməklik göstərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    "Məsələdən agah olan iki şəxs bildirib ki, Pakistanın yüksək səviyyəli nümayəndələri Tehran ilə Uitkoff və Kuşner arasında gizli kommunikasiya kanalının fəaliyyətini təmin ediblər", - nəşr yazıb.

    Qəzetin mənbələri izah ediblər ki, Pakistanın Vaşinqtonla müttəfiqlik münasibətlərinə baxmayaraq, ölkə ərazisində ABŞ hərbi bazalarının olmaması İslamabada Vaşinqton və Tehran arasında vasitəçi rolunu öz üzərinə götürməyə imkan verib.

    Bununla belə, nəşrin həmsöhbətləri dəqiqləşdiriblər ki, diplomatik səylər kifayət qədər ilkin xarakterli mesajların ötürülməsindən ibarət olub.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp cari danışıqlar çərçivəsində Vaşinqtonla Tehran arasında razılaşmalar əldə olunacağı təqdirdə, Hörmüz boğazının dərhal açılacağına əminliyini ifadə etmişdi. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton Tehranla Yaxın Şərqdəki münaqişənin "tam nizamlanması" barədə "çox yaxşı" danışıqlar aparıb. Öz növbəsində, İran iddia edir ki, ABŞ ilə birbaşa təmas olmayıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    FT: Пакистан обеспечивал секретный канал связи Ирана и США

    23:29

    Netanyahu: Tramp İranla maraqlarımıza uyğun razılaşma üçün imkanın olduğuna əminlik ifadə edib

    Digər ölkələr
    23:07

    FT: Pakistan İranla ABŞ arasında məxfi əlaqə kanalı təmin edib

    Digər ölkələr
    22:55

    KİV: Tehranla Vaşinqton arasında Misir və Türkiyə vasitəsilə mesaj mübadiləsi olub

    Digər ölkələr
    22:48

    SEPAH ABŞ bazalarına ilk dəfə "Zülfüqar" raketi ilə zərbələr endirildiyini bildirib

    Region
    22:38

    "Axios": Vens və Netanyahu İranla danışıqların şərtlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    22:28

    Aİ ABŞ-nin İranın enerji infrastrukturuna zərbələri dayandırmasını müsbət qarşılayıb

    Digər ölkələr
    22:16

    Kolumbiyada baş verən təyyarə qəzasından sonra 60-a yaxın hərbçi xilas edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:13

    Tramp müharibə başlayandan ABŞ-nin İranın 158 hərbi gəmisini məhv etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:05

    Kris Rayt: ABŞ Asiya NEZ-lərinə neft tədarük etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti